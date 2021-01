Horóscopo: enteráte cuándo encontrarás al amor de tu vida, según tu signo del zodíaco

Quizá el 2020 no fue un buen año para encontrar el amor pero el 2021 será distinto. Hoy los astros dicen cuándo cada uno de los signos del zodíaco encontrarán a su media naranja. Si bien no existen fechas mágicas, acá dejamos algunos consejos que te ayudarán.

Aries: Debes saber que no encontrarás el amor llamando a tu ex cada vez que te sentís solo. Debes confiar más en vos y si aún querés a tu antigua pareja, busca obtener más de ella y no solamente intentar volver.

Tauro: Encontraran el amor una vez que aprendan que la única forma de que llegue el amor de su vida será cuando derriben sus muros. Les es difícil confiar en la gente y no quieren ser nuevamente lastimados pero si no están dispuestos a dejar entrar a nadie, ese amor no llegará.

Géminis: Deben recordar que son indecisos por naturaleza, pero, deberán decidir si quieren o no amar a una persona. Si la respuesta es sí, entonces tendrán que comenzar a responder preguntas que suelen dejar colgadas y justo entonces encontrarán el amor.

Cáncer: Si esperás encontrar el amor verdadero, debes saber que es probable que no se encuentre en tu círculo interno, debes abrirte y conocer gente nueva.

Leo: Es necesario que sepan que para encontrar el amor hay que disminuir tu necesidad de ser el centro de atención, eso te ayudará a entender que una pareja no tiene que satisfacer todas tus necesidades y deseos pero sí puede esforzarse por igual para que funcione.

Virgo: Debes saber que para encontrar a tu persona ideal necesitas creer en vos mismo y la capacidad que tienes de dar y recibir amor, no te consideres indigno, mereces amor, así que intenta ser menos duro con vos mismo.

Libra: Necesitas entender que la vida no es justa, que las personas se van y que no siempre existe una razón válida según tus propios criterios, por ello aprende a dejar ir a las personas injustas con tus sentimientos y mantente abierta a nuevas personas.

Escorpio: Tendrán que entender que no todas las personas son igual de honestas y aunque la honestidad puede ser una virtud, debes medir las palabras, quizás entre una persona sensible se encuentre el amor de tu vida.

Sagitario: Debes dejar de hacer promesas que no vas a cumplir, no le prometas el mundo a las personas cuando sabes que no podrás dárselo, tu persona especial solo necesita saber que estarás ahí cuando más lo necesite.

Capricornio: Necesitas dejar de esperar lo peor de la gente, no todos te harán daño, además, necesitas saber que en una relación debe existir la confianza, el esfuerzo, y la vulnerabilidad.

Acuario: Deberías entender que no siempre puedes tener la razón y que no siempre puedes ganar, especialmente cuando de relaciones hablamos, por lo que, entender eso te ayudará a encontrar el amor verdadero.

Piscis: Tenés que comprender que no puedes dar todo tu amor y compasión a personas que no la merecen, sobre todo porque estás acostumbrado a un amor unilateral pero tu amor verdadero sabrá darte su cariño en abundancia.