Hernán de Bake Off contó el detrás de escena del reality y reveló la verdad sobre cómo lo trató el jurado

A pocos días de la gran final del reality de pastelería de Telefé, “Bake Off”, se conoció el relato de Hernán el arquitecto eliminado esta semana de definiciones.

En contacto con Mosquita Muerta, el pastelero comentó algunas internas que vivió en el programa conducido por Paula Cháves y no dudo en decir: “Betular es el amigo copado, compinche, que nunca falta. Tuvimos muchos momentos de picardía entre nosotros, disfruté mucho con su onda. Si él me pinchaba, yo me reservaba hasta que lo empecé a pinchar yo”, comenzó diciendo el entrevistado en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Hernán es el nuevo eliminado de Bake Off.

Luego y en referencia a los otros jurados Hernán comentó: “Dolli Irigoyen fue muy exigente conmigo, tenía una vara muy alta conmigo, gracias a eso pude mantener mi nivel alto, me enseñó a tener todo organizado y a ser ordenado”, recordó y luego sumó: “Pamela Villar era la hermana estricta de la familia, enseña la pastelería de una forma exigente pero muy correcta. De ella me llevo una mirada muy linda, que me hizo muy bien en sus devoluciones”, recordó el eliminado.

Para cerrar, Hernán comentó que un mínimo error lo dejó fuera de la competencia y que “nunca me influyeron los malos comentarios, siempre disfruté a pleno y me mantuve optimista”, dijo y sumó: “A la par de Bake Off tenemos una vida emocional que es difícil dejar de lado, sumada a la presión que uno siente. Un poco de presión por todos lados se vive y los tiempos que son bastante cortos hacen que sea muy difícil”.