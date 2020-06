“He vivido decepcionada”: Belinda y su triste realidad amorosa

La exitosa cantante española Belinda habló de sus proyectos cuando pase la cuarentena y también se refirió a un aspecto de su vida personal que la tiene preocupada.

En diálogo con el programa “El minuto que cambió mi destino”, la rubia contó que sólo una vez en su vida se enamoró de verdad pero ahora, le cuesta confiar mucho en otras personas.

“ Me he decepcionado tanto que no te sé responder, he vivido decepcionada. Espero mucho de las personas y tiendo a decepcionarme. Realmente en vida, de amar, te puedo decir que una vez y ya”, comentó decepcionada.

También confesó que por miedo a sufrir, cuando conoce a alguien nunca termina por abrirse completamente al otro porque no tuvo buenas experiencias con los hombres que conoció.

“Prefiero que digan que soy mamona a darle el gusto a la persona equivocada, que me conozca, luego me lastime y que me juzgue. Prefiero eso a abrirle mi corazón a alguien que no se lo merece”, concluyó tajante.