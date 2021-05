Gustavo Sofovich atacó a Showmatch llamándo al programa la “ExpoCovid 2021”

Pasada la primera noche y estreno de Showmatch, Gustavo Sofovich escribió un furioso mensaje por las redes en contra del programa de Marcelo Tinelli. La falta de consciencia y seguridad fueron el impulso y las redes sociales el canal por el que pudo escribir su descargo, en donde hasta lo tituló como la “ExpoCovid 2021″.

“ExpoCovid 2021. Estoy hablando de lo que pasó ayer en nuestra querida y golpeada televisión”, escribió el productor de Polémica en el Bar. “Hablo de lo que sucedió en un país donde hay 500 muertos por día, en el que a diario cierran sus puertas comercios y restaurantes, donde debatimos si los colegios deben o no estar abiertos , en el que miles de personas pierden sus trabajos”, explicó en su discurso en contra del programa de LaFlia.

Su posteo de Instagram tenía la foto de apertura con el nuevo título que él le había otorgado coronando, pero no terminaba ahí. “Mientras que desde el gobierno y los medios de comunicación se apela a la responsabilidad social para que la gente cumpla con el distanciamiento y los protocolos, por uno de los canales líderes y en el lanzamiento de su programa más emblemático, ayer se mostró a millones de televidentes todo lo contrario”, escribió.

“Más de 200 personas amuchadas en un estudio mientras Marcelo Tinelli repetía una y otra vez: ‘Respetamos los protocolos’”, se leía, con la indignación en cada palabra.

La publicación de Sofovich en Instagram. Instagram

El enojo por la falta de protocolos y la defensa a su programa

“¿Qué protocolos? Si detrás tenía 30 bailarines sin barbijo ni distancia. ¿Acaso no saben que los hisopados no hacen milagros y que un solo contagiado que entre en esa burbuja basta para que ese lugar se convierta en un criadero de covid?”, eran las palabras del productor que no podía con su propio enojo.

A pesar de querer que la televisión continúe con su curso, Sofovich realmente piensa que “no se justifica semejante desatino”. “Con sentidas palabras, saludos con choques de puños, ni con un justo homenaje a los médicos, lo repito: en un lugar cerrado con 200 personas adentro”, aclaró sobre el programa que no era ejemplo.

Volviéndose a Polémica, el programa que produce, explicó los protocolos que mantienen: “Desde comienzos de 2020, cuando no se permitía que los humoristas participen del programa, desde nuestra productora mantuvimos la fuente de trabajo, respetando a rajatabla todos y cada uno de los protocolos, para cuidarnos a nosotros, a nuestras 40 familias y también, y sobre todo, para dar, desde un medio de comunicación, un ejemplo a la sociedad”.

“Lo de ayer no es el ejemplo que como industria debemos dar. Porque la pelea por la vida es mucho más importante que la pelea por el rating”, escribió para terminar.