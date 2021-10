Guillermo Coppola intenta frenar el caso de Mavys Álvarez y responde con una contrademanda

Hace un mes atrás, las declaraciones de Mavys Álvarez sobre su relación con Diego Armando Maradona se daban a conocer en todo el mundo. La cubana relató lo vivido cuando ella tenía apenas 16 años y el 10 llegó a la isla.

Sus relatos de abusos, drogas y presiones desencadenaron en cuestiones penales. La ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina denunció a Guillermo Coppola y su entorno para que la Justicia investigue si participaron del delito de trata de personas.

Fue en ese contexto que el ex mánager de Diego no se quedó callado y accionó en contra de las denuncias que recibió en su nombre. A través de sus abogados Gustavo Romano Duffau y Gerardo Pardo, Coppola presentó una demanda por calumnias e injurias contra Fernando Miguez, el titular de la ONG.

Coppola no avala la historia de Mavys y en más de una ocasión se mostró sorprendido por las declaraciones de la cubana.

Y aunque Coppola no fue quien aseguró que esto había ocurrido, ya que el manager no ha dado explicaciones al respecto sobre el caso, fue el mismo Miguez quien anunció lo que estaba ocurriendo.

El encargado de la ONG fue e ntrevistado por el periodista cubano radicado en Miami, Mario J. Pentón, que destapó este tema, la cabeza la fundación aseguró que intenta callarlo.

“Nos enteramos el día viernes que hubo una presentación ante el juzgado donde el señor Coppola nos demanda por calumnias e injurias, diciendo que de los hechos que estamos denunciando públicamente -y en los que él intervino-, ya pasó mucho tiempo y prescribieron. Le quiere dar un manto de olvido a todo lo que hizo”, explicó el Miguez.

"Espero ser escuchada, necesito ser escuchada. Lo que viví fue un infierno.”

Además, agregó que esta demanda es “una forma de presionarnos, buscar silenciarnos para que así no haya ninguna persecución penal en su contra. Coppola no puede tener olvido de todo lo que él hizo. Nosotros tenemos a él y al doctor Alfredo Cahe como organizadores de una banda delictiva. Hay una banda de trata, que es el entorno, donde el autor ideológico era (Fidel) Castro y los organizadores eran Cahe y Coppola”.

El pedido de Mavys a la justicia argentina

Hace alrededor de 20 años, el astro del fútbol se radió en Cuba y fue cuando sucedió la situación que la cubana denunció.

Mavys Álvarez, la novia cubana menor de Diego Maradona, denunció públicamente haber vivido una relación completamente abusiva en ese entonces y pide a la justicia argentina que no cajoneen su denuncia contra el entorno del Diez.

“Para los que no me conocen, mi nombre es Mavys Álvarez Rego. He notado que se ha demorado demasiado la respuesta a la querella en la que estoy participando en la Argentina. Este video es para el juez federal Daniel Rafecas y para el fiscal federal Carlos Rívolo”, fueron las primeras palabras de la cubana.

Luego pidió y explicó que “por favor tengan en cuenta mi testimonio, mi declaración. Yo no he podido viajar a Argentina por el hecho de que tengo una primera dosis de la vacuna, me falta la segunda dosis”.

Mavys denuncia al entorno de Maradona por abusos, drogas y presiones cuando ella apenas era una joven de 16 años.

Acto seguido agregó “Yo estoy esperando que me toque la segunda dosis, y si me autoriza el gobierno argentino la entrada al país, yo con mucho gusto estaría lo antes posible con ustedes allá para poder rendir mi declaración”.

Y además dejó claro su punto de vista. “Me da la impresión de que de alguna manera u otra no quieren continuar con mi caso. Espero ser escuchada, necesito ser escuchada. Lo que viví fue un infierno.”

Para cerrar su mensaje dirigido a la Justicia de la República Argentina, la mujer pidió: “Espero que tengan en cuenta mi opinión antes de tomar alguna decisión respecto a mi caso. Confío en que la Justicia argentina pondrá su mano para que se haga justicia en mi caso. Muchas gracias y espero ser escuchada. Un saludo a todos”.