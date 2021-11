Guido Kaczka no aguantó y mostró a su hija Helena en Bienvenidos a Bordo: “Es una muñeca”

Guido Kaczka sorprendió en Bienvenidos a Bordo, el programa que conduce por Eltrece, al abrir las puertas de la intimidad de su familia. Es que ante la consulta de una participante, el conductor no se contuvo y mostró una foto de su hija Helena, la que enterneció a todos.

Fue durante el juego de cartas que una participante se despidió enviándole saludos a la familia de Guido, compuesta por su pareja, Soledad Rodríguez, y a los tres hijos que tuvo con ella Helena (4), Benjamín (5) y Eliseo (5 meses). Y su suma Romeo (13), fruto de su relación con Florencia Bertotti.

“¡Te quiero mucho! A vos, a tu familia. ¡Esa chiquita que dijiste que se llamaba Helena! Me encanta porque tengo una tía que se llama Helena”, expresó, emocionada la mujer al despedirse y Guido no pudo contenerse.

“¡Helenita! ¿Querés que te muestre una foto? ¡No, no sabés lo que está Helena! ¡Ah, no, no sabés lo que está Helenita! Yo tengo tres varones, y tengo una nena. Y las nenas son… ¡las nenas son una cosa de locos!”, expresó orgulloso de su pequeña hija que llegó para cambiarle la vida.

“Mirá, ¿te muestro a Helenita? Mirá, la tengo en el celular. Mirá a Helenita. Yo, ¡chocho!”, expresó el conductor y le mostró a la mujer y luego a la cámara la foto de la pequeña vestida con ropa de bailarina clásica.

Guido Kaczka mostró la foto de su hija, Helena.

“¡Ay es una muñeca!”, expresó la mujer al ver la foto de Helena en el celular de Guido y sentenció: “Va a ser bailarina clásica”.