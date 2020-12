Graban a Mia Khalifa llevando un barbijo que uso para recoger excremento de perro

Un usuario de Tik Tok compartió un video donde puede verse a una famosa ex estrella porno cometiendo un repugnante acto en plena vía pública. Mia Khalifa usó su barbijo para una función que dista de la acostumbrada, pero ni bien terminó decidió volver a ponérselo en la cara. La toma fue hecha por el productor estadounidense Benny Blanco.

Mia es la joven que se hizo conocida por su trabajo en el cine XXX y aun más cuando se retiró en 2016 comenzó una denuncia para que sus videos dejaran de circular y lucrar con ellos. Desde su inicio en el ámbito público a generado miles de controversias, pero esta nueva acción supera cualquiera de sus trabajos anteriores.

La ex actriz se encontraba paseando a su perro por la calle cuando de repente el paseo se convierte en una asquerosa escena. El can se dispone, como es normal, en hacer sus necesidades. Lo apropiado para cualqueir ciudadano es recoger lo que su mascota hace y así que no quede circulando por la calle. Pero al verse desprovista de bolsas, Mia decidió usar su barbijo para tirar las heces en un contenedor.

Y la escena es peor aun cuando decide volver a ponerse el barbijo, manchado y todo. “Acabo de ver a @miakhalifa poner caca en su cara”, fue lo que pudo poner Benny Blanco en el video que había hecho, que ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones, alcanzando en un día uno de los puestos más altos para los video más vistos de Tik Tok.

En un principio muchos usuarios defendieron a la actriz diciendo que el vide era bastante dudoso y mas bien parecía una puesta en escena para perjudicarla. Todo argumento quedó por el piso cuando la misma Mia salió a declarar y explicarse en su cuenta de Instagram. “Honestamente, prefiero sentirme avergonzada por esto que no usar una mascarilla. Por lo menos no soy una anti-mascarillas”, escribió la libanesa.

Y terminó diciendo: “Acabo de regresar de viajar y tengo que pasear a mi perro, así que, la seguridad es lo primero, todos deben usar una máscara”, mientras mostraba a su perrito con mascarilla.