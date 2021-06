Georgina Barbarossa no entendió cómo tenía que hacer el sushi y lloró en vivo de los nervios

La semifinales complican aún más a los participantes de Masterchef Celebrity, ya que las pruebas son cada vez más difíciles. Sin embargo, hay quienes no aguantan la presión de estas instancias y lo hacen notar de diferentes maneras. En el caso de Georgina Barbarossa, este lunes le salieron algunas lágrimas de los nervios y el miedo de preparar sushi.

Los famosos recibieron la visita de un chef especialista en sushi quien les dio una clase magistral de cómo debían hacer el paso a paso para lograr una buena preparación. Pero en medio de la explicación, Georgina llegó a llorar de la risa por los nervios de tener que enfrentarse a tan sofisticado desafío.

“¿Por qué llorás Georgina?”, le preguntó Santiago del Moro a la actriz. Y ella, con un poco de vergüenza confesó: “Tendría que haber nacido en Japón. ¿Por qué esto tan complicado hoy que no lo hice nunca?”.

Georgina Barbarossa. Captura del vivo.

Y terminó disculpándose con Roy Asato, quien con mucha paciencia les estaba explicando, y le dijo cuál era la razón de sus lágrimas: “Perdón yo me rio porque soy muy torpe”. Y se sinceró con el conductor, el chef y sus compañeros: “Si sabía que hoy era esto no venía, me hacía la enferma. Me da mucha bronca, me quiero ir, quiero llorar”.