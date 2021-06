Maru Botana contó que Georgina Barbarossa le pidió consejos para MasterChef Celebrity: “Me dijo que no da más”

Este 21 de junio termina “MasterChef Celebrity” y sólo con seis participantes, Telefé ya avanzó en sus grabaciones y ya tienen en su poder las dos finales grabadas para develar al gran campeón en las últimas horas del día elegido.

En ese grupo de famosos, está Georgina Barbarossa y la actriz ya es una de las favoritas de los fanáticos del programa.

En su afán por mejorar cada día, se supo que la actriz acudió a Maru Botana para pedirle algunos consejos y secretos de la cocina.

“Antes de que empezara el programa me llamó Georgina para pedirme consejos. La adoro porque nos conocemos mucho”, dijo Maru Botana en una entrevista en el programa “Por si las moscas” (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“Le dije que es una reina, que está fantástica. Le pasé varios consejitos, secretos, ideas”, dijo la rubia y agregó: “Me dijo que no da abasto, que no da más. Le dije que es una reina, que está fantástica”.

Para finalizar Maru contó una intimidad familiar al confesar que sus hijos son fanáticos de Georgina: “Lo miran mucho y yo le decía a Georgina que mis hijos la aman. Cuando me llamó no podían creer que estaba hablando con ella, le dije que relaje y disfrute”.