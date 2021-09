Gastón Salas, ganador de “Bake Off”, no tuvo piedad con el programa y opinó sobre los participantes: “Entraron para ser...”

La primera edición del programa “Bake Off” fue emitida en el 2018 y tuvo como ganador a Gastón Salas, un joven oriundo de Comodoro Rivadavia. Este martes, el joven fue consultado sobre su visión del certamen, que al día de hoy transita su tercera temporada, y expresó duras críticas contra las modificaciones del ciclo y fue picante con los concursantes.

“El formato semanal es como una escuela y nos muestran los avances de los chicos hasta que se va uno. Falta ese picante que los participantes puedan elegir a quien se le da el plato difícil”, mencionó el pastelero.

Además, recordó la falta de Christophe Krywonis: “Era muy importante, era el que siempre estaba en el medio del jurado, era más picante. Yo con él formé un vínculo muy fuerte y era su favorito en la temporada…El jurado está muy bien pero falta él. Dolli hace muy buen trabajo y a medida que avance van a mejorar su química con los otros”, observó Gastón sobre el jurado, en diálogo con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”.

Sobre los participantes, Salas compartió una muy picante visión: “Quizás hay otras competencias que están hechas para ser famosos, pero en Bake Off, los que ganamos queríamos ser pasteleros, vender tortas y vivir de eso. Creo que se devalúa el valor del programa cuando no se entiende que es para eso”, opinó, haciendo hincapié en Gino, un participante de 22 años.

Sobre él, Gastón opinó: “Lo que me pasó con Gino fue que dijo ´voy a ganar este programa y voy a ser el mejor de los ganadores´, pero creo que no está bueno. No sirve en esta competencia arrancar con una actitud tan soberbia. Hay que ser lo más humilde posible, mostrarte como sos y estar enfocado”, manifestó el primer ganador de la competición conducida por Paula Chavés.