Furia en las redes por la vacunación de Juan Ponce de León contra el coronavirus

Todos nos acordamos de Juan Ponce de León por su papel en la exitosa tira “Verano del 98″, de sus escenas con guitarra y canciones melosas. Pero hoy, lejos de recibir cariño, como él lo hacía a su enamorada en la ficción, la gente lo repudió porque recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Feliz de su logro, el actor compartió en Instagram una foto de su carnet de vacunación e inmediatamente los usuarios comenzaron a cuestionarlo ya que no tiene la edad de la población de riesgo que tiene prioridad a la hora de recibir la vacuna ni es personal esencial.

A Juan no le gustó nada la respuesta de la gente y borró su publicación pero las pruebas del revuelo que armó en las redes quedaron capturadas en una toma de pantalla.

Internet

“Llamé al 147 para averiguar y me registraron. Me preguntaron si tenía alguna enfermedad y dije la verdad, que soy asmático. Pasaron dos semanas y me mandaron WhatsApp con turno en General Lavalle, a 40 km de donde yo vivo y tengo domicilio, Costa del Este”, explicó y aclaró: “Hice todo por derecha como cualquier ciudadano”.