Frustación en la noche de MasterChef Celebrity 2 por un inusual postre con sabor a yerba mate

Miles son las formas de prepara el mate que se comparte, desde el orden, las mañas en su preparación, el herbor del agua, toques sofisticados (algunos apoyan el poner especias para el sabor) y la elección de la yerba. Otros en verano apoyan el tereré que también tiene su propios tantos. Pero a pocos se les había ocurrido el incluirlo como un ingrediente más en una receta de pastelería. Y justamente de eso se trató el nuevo desafío de MasterChef Celebrity 2.

“Es parte del ADN argentino. Sus orígenes se remontan a los pueblos guaraníes”, comenzó diciendo Germán Martitegui. “Es sinónimo de amistad”, dijo Damián Betular y agregó: “¿Pensaron en usarlo como ingrediente? Hoy es ese el desafió”. En 60 minutos los concursantes debían armar desde tartas de frutas a cheesecakes, hasta hubieron creme brulees y mousse de chocolate blanco. Pero la consigna que importaba era una: “Pueden infusionar la yerba o hacerla polvillo. El postre tiene que tener gusto a mate”, aclaró Betular.

Georgina Barbarossa, Daniel Aráoz, Andrea Rincón, María O’Donnel, Gastón Dalmau, Claudia Fontán y Flavia Palmiero eran quienes se enfrentaban para salvarse del jueves de desafío. Al final solo tres quedaron sentados en el balcón para descansar hasta la próxima semana. Quien tuvo una gran muestra de compañerismo fue la Gunda, ganadora de una medalla de plata, que decidió mantener su receta para no perjudicar a nadie.

“Si querés, te podés quedar con tu receta y preparar el cheesecake o podés cambiarle a uno de tus compañeros”, le explicó Santiago del Moro. Aunque tuvo en cuenta que el cheesecake era de las recetas más difíciles para hacer en una hora, Claudia no cambio de opinión. “No, no se lo voy a dar a otra persona. Me la banco”, dijo con una sonrisa.

Los resultados de los postres con sabor a mate

Cada participante había elegido una yerba especial para su postre, pero para algunos fue un acierto mientras que otros terminaron ofuscando el sabor que buscaban los jueces. Los últimos 10 minutos de la noche fue todo un caos, con miles de postres sin terminar y errores fatales que le costaron su puesto a muchos de los participantes. “No es amiga la pastelería de la ansiedad”, advertía Betular previendo los resultados.

Llegado el momento, O’Donnel fue la preferida de los jueces, con su tarta de frutas con crema pastelera que contenía el mate. “Esta tarta es de una sofiticadez tal que merece el término”, dijo satisfecho Donato De Santis. Quien le siguió en excelencia, pero con algunas críticas, fue Aráoz. El actor había tenido unos traspiés al principio, pero hasta le terminaron diciendo que había sido su mejor plato.

El tercer delantal blanco terminó siendo para Dalmau, que llenó de ternura con una masa en forma de nube, y a pesar de su error con los blancos de azúcar.

Los demás participantes debieron llevarse el delantal gris y se encontrarán nuevamente el jueves. Para Rincón, la noche fue una decepción después de que el mousse en el que estaba tan confiada fuera criticado por el frio y exceso de gelatina. Dejó los estudios llorando.