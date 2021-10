Florencia Peña le hizo una dura recriminación a su exmarido por el romance con Rosario Ortega: “Por qué tan”

Mariano Otero, el exmarido de Florencia Peña y padre de sus dos hijos mayores Tomás y Juan, está en pareja con Rosario Ortega, una de las hijas de Palito Ortega. Tras blanquearse el romance, la conductora de Flor de Equipo habló de la nueva pareja de su ex y llamó la atención qué le recriminó al artista.

El matrimonio de Flor Peña con el cantante Mariano Otero llegó a su fin en 2012, luego de haber estado en pareja siete años y desde entonces mantienen una buena relación. Incluso, comparten eventos familiares que involucran a sus dos hijos.

Florencia Peña y Mariano Otero.

Por lo que luego de que se conoció que Otero está en pareja con la hija menor de Palito, Rodrigo Lussich le preguntó qué opinaba de este romance y trató de sacarle más información a la actriz que no quiso decir mucho, pero reveló que le hizo un contundente reclamo a su ex.

“Lo único que le recriminé fue ‘¿por qué tan joven?’ (risas) Porque vieron…”, comentó de forma irónica y desde el humor Flor Peña en diálogo con Intrusos.

“Pero me encanta, yo amo a los Ortega, los quiero mucho a todos los Ortega. Si es una Ortega está bien”, continuó la artista.

Rosario Ortega

Aunque tiró el palito a los medios de que siempre le preguntan por todo lo que pasa a ella, esto porque esta semana la buscaron por los dichos de Érica Rivas, su excompañera de Casados con Hijos. “Me lo vienen a preguntar a mí. Saben que cualquier mosca que vuela me la preguntan a mí”, comentó.

“No voy a contar intimidades, pero a mí me pone feliz verlo a Otero feliz porque lo quiero mucho. No los vi juntos todavía, pero sí. Si él está bien yo estoy bien. Todos estamos bien, mis hijos también”, expresó con sinceridad la actriz.

Florencia Peña también rehizo su vida luego de la separación de Otero y actualmente está en pareja con Ramino Ponce de León, el papá de su hijo menor Felipe, con quien lleva conviviendo desde hace algunos años.