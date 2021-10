Florencia Peña alentó a los jugadores de River desde su sillón con un sensual conjunto animal print

Florencia Peña sorprendió al compartir una sensual foto de espaldas con una picante advertencia para River Plate, que jugó este lunes contra Argentino Juniors por el torneo local.

La actriz se puso cómoda en casa para ver el partido con un sexy conjunto de animal print y transparencias. Por lo que aprovechó la ocasión para motivar a los jugadores del Millonario para que su equipo continúe puntero en el campeonato.

“Si perdemos me visto”, escribió Flor Peña y aclaró que la foto no tenía filtros, por lo que dejó ver su cuerpo al natural.

La artista despertó todo tipo de comentarios y hasta los famosos reaccionaron a su picante publicación. “Jajajaja vas a tomar frió estamos jugando bien”, escribió el Pelado López, quien es hincha de River.

También se sumó Yanina Latorre y comentó: “Listo! Quedamos así”. Y su compañera de trabajo en Flor de Equipo, Noe Antonelli, quien le siguió el juego: “No me quiero imaginar su ganan”.

Florencia Peña y una picante advertencia para los jugadores de River.

Florencia Peña y una picante advertencia para los jugadores de River.

Flor Peña dejó su programa

Florencia Peña abandonó Flor de Equipo, el programa que conduce por la pantalla de Telefe, por algunas semanas y Georgina Barbarossa es su reemplazante.

La artista será parte de una película y, por esa razón, decidió dejarle la conducción a una persona en quien confía plenamente.

“Hoy me voy, pero vuelvo... Bueno, hay que ver”, comenzó diciendo Flor: “Arranco a filmar ‘Más respeto que soy tu madre’”, entonces me va a reemplazar alguien. No sabemos quién es, por eso te invito a participar del enigmático”.

Finalmente Georgina Barbarossa apareció en el piso luego de la gran noticia y luego de agradecer la confianza dijo que teme que el rating baje pero que hará todo lo posible para que eso no ocurra.