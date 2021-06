Flor Vigna imitó a Britney Spears y sorprendió con su impresionante parecido a la cantante

Flor Vigna volvió a la pista de Showmatch La Academia, pero esta vez en el papel de Britney Spears. La bailarina sorprendió con su parecido a la cantante estadounidense y se llevó los elogios del jurado por su presentación junto a su bailarín, Facu Mazzei.

Previo a que comenzara el programa, Flor Vigna compartió en sus redes su vestuario y, a diferencia de otros participantes, la artista no llevó máscara. Con algo de maquillaje y el vestuario, logró parecerse a una de las estrellas del pop más importantes de los ‘90 y 2000. Pero no solo desde lo estético, sino también a la hora de mostrar su talento como bailarina.

La actriz bailó y cantó “Slave 4u”, “Toxic”, “One more time” y “Crazy”, personificando a la cantante. Incluso, en la previa habló en inglés y jugó con Marcelo Tinelli al llamarlo “bolu...” y lo mismo dijo cuando le preguntaron si conocía a Nico Occhiato. “Es es very, very bol...”, dijo entre risas y luego se arrepintió del chiste.

Flor y Facu lograron el mejor puntaje y con 27 puntos se posicionaron en las imitaciones. “Son imbatibles, insuperables, tienen una química ustedes dos y todo el equipo. Se renuevan pero tienen que dar más que todos. Pero lo de hoy, nos dejó a todos sin aire. Felicitaciones”, dijo Hernán Piquín y les puso un 10.

Pampita también tuvo elogios para los bailarines: “Siempre que veo que van a estar ustedes, digo hoy voy a ver show. Siempre están en todo, en lo más mínimo y eso se nota en la pista. Tuvieron unos momentitos porque eso puede suceder en un vivo. A mí me encantó, es un lujo tener a este equipo en la pista”.