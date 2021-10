Flor Peña se mostró trabajando frente a la compu con una micro tanga que infartó a todos

Que Flor Peña es una bomba sensual, ya lo sabemos; y que en sus redes sociales comparte su lado más sexy a través de looks impresionantes, también. Pero hasta el momento era desconocida su metodología de trabajo en casa.

En su cuenta de Instagram, la actriz y conductora de “Flor de equipo” compartió una postal para compartir su vida más íntima, de entrecasa, atenta al movimiento digital que tiene su marca de ropa. Si crees que Flor se sacó una foto con jogging y remerón o con un trajecito formal, estás equivocado.

Fiel a su estilo, la rubia se quedó con poca ropa puesta, se sentó en su escritorio, jugó a mirar los mails de su casilla de correo y protagonizó una sesión híper ratonera en blanco y negro.

Los 5.6 millones de seguidores de Peña le regalaron me gusta y comentarios halagadores en la publicación donde se la ve con una micro tanga de tiritas, un top de mangas cortas y su pero savage agarrado en un rodete.

Cada día Flor Peña aparece en la pantalla de Telefe con su magazine que está a punto de cumplir un año al aire. Ella lo celebra y comparte sus vestuarios que son todo lo que está bien.

Flor Peña y su tajante respuesta a Érica Rivas

Érica Rivas nuevamente habló de su escandalosa salida de la obra teatral de “Casados con hijos”, la cual nunca logró llegar al escenario. Y con sus declaraciones apuntó contra Florencia Peña y Luisana Lopilato por “no acompañarla”.

Quien interpretó a María Elena Fuseneco, dijo en una nota con Infobae: “Una piensa que del otro lado está solamente el opresor. Pero a veces no, a veces están tus propias compañeras y eso es duro. La verdad que es duro”.

Al escuchar lo que se estaba diciendo, la artista fue tajante con la respuesta hacia su ex compañera de elenco. En un móvil para “Intrusos”, la conductora lanzó: “La verdad es que ese tema, para mí, está agotado. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice, yo la recontra mil banco como mujer, como compañera, pero yo no estoy de acuerdo”.

“La sororidad no tiene que ver con que uno tiene que estar de acuerdo con cualquier cosa que haga una mujer, ni yo tampoco puedo pedir que todos estén de acuerdo con lo que hago y digo”, dijo para cerrar el tema.