Flor Peña se expresó sobre el deseo de Marley de ser padre de nuevo: “Si va a tener otro hijo no lo apoyo”

Florencia Peña y Marley son íntimos amigos, no hace falta decirlo. Siempre se han mostrado súper compañeros y con un apoyo mutuo incondicional, aunque al parecer, el tema hijo suele ser una brecha que existe entre ellos.

La actriz habló en “Implacables” sobre su opinión frente al deseo de su amigo de darle u hermanito a Mirko, algo que expresó a mediados de julio.

“Yo ya le dije mi opinión y es no”, respondió contundente a la cámara, aunque simpática como es habitual de ella.

“¿Por qué? Si vos tenés tres hijos”, le replicó la movilera. “Por eso, justamente, le digo que no…porque lo conozco. Pero que él haga lo que quiera obviamente”, dijo la conductora de Flor de Equipo antes de que la notera le señalara que el conductor “extraña cambiar pañales”.

“No extraña cambiar los pañales, que no mienta. Yo voy a apoyarlo en lo que él diga, pero ya le dije que si va a tener otro hijo no lo apoyo”, reiteró la ex Casados con hijos.

Y luego adelantó que con Marley tienen planes a futuro que ya están planeando. “Seguramente nos vayamos de viaje. Estamos viendo en qué momento porque yo arranco dos películas en el medio, y me quiero ir de viaje con él para Por el mundo, que arranca. No sé en qué momento, pero va a suceder”, adelantó.

Los hijos de Marley y Florencia Peña han sido compañeros desde pequeños.

La actriz comienza con el rodaje de una de sus películas en octubre y más adelante, en los meses de verano, hará una nueva cinta con Benjamín Vicuña. Por esto mismo, Florencia admite que debe encontrar en su agenda un espacio para viajar con Marley, aunque sabemos que es una prioridad para ella.

En la pequeña nota, también se la consulto por su roce con Verónica Lozano. “Eso fue más de la prensa. Nuestra no. Paso que el ganador de La Voz (Argentina), Francisco (Benítez), ha ido primero al programa de Vero y cuando iba a venir al nuestro fue papá, entonces, hicimos el móvil desde allá, pero eso son cosas que arma la producción, estaba justo con el bebé y lo mostró”.

Flor y Marley planean un nuevo viaje para "Por el Mundo", aunque aún no hay fecha definida.

“Se ve que Vero después dijo en el noticiero que nosotros ya lo habíamos mostrado pero para nada, al contrario, ella y yo tenemos la mejor”, concluyó.

Al parecer, el problema de raíz viene luego de la incorporación de Peña con su programa, algo que admite que no es más que una riña que los medios de comunicación crearon entre ellas.