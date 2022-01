Flor de la V y su pésima experiencia con Fabián Gianola: “Se te quería meter al camarín”

Flor de la V se sumó a las tantas actrices y mujeres que tuvieron muy malas experiencias trabajando con Fabián Gianola, denunciado ante la Justicia por abuso sexual. La nueva conductora de Intrusos relató los diferentes momentos en los que compartió elenco con el actor y humorista, y aseguró que en cada uno de ellos fue un mal compañero. “Yo tengo una pésima experiencia con él”, sentenció.

La primera vez fue por el año 1997 con la obra “Más pinas que las gallutas”, que contó con la dirección de Gerardo Sofovich y un elenco compuesto por Emilio Disi, Tristán, Cecilia Oviedo, Marixa Balli, Mónica Guido, entre otros. “Me acuerdo que dio una nota a Clarín y habló pestes del espectáculo, del género (de la revista), de lo chabacano. Me acuerdo que Disi y Tristán lo estaban esperando como leyendo la nota y él entró como si nada”.

“Era un momento que Gianola trabajaba muchísimo, estaba en todos lados, publicidades. Es un buen comediante, actor, pero hablando mal de los compañeros... así lo conocí”, continuó Flor. Asimismo, recordó que años después (2008), cuando hizo la película “Los súper agentes, nueva generación”, tampoco tuvo una buena experiencia: “Siempre tuvo una actitud de cero compañero”.

Fabián Gianola

En 2013, Flor de la V conducía “La pelu” por Telefe, y la situación volvió a ser similar: “Entró en el segundo año. Se quería apoderar...Mi coprotagonista en su momento era el Turco Naim, y él vino a querer ocupar ese lugar. Habían entrado él y Nicolás Scarpino. Pregúntenle a Nico Scarpino por Gianola… ¿Si la pasó mal? ¡Siempre! Y eso que hicieron cantidad de obras juntos durante años. Nico contaba que lo padecía”.

“Siempre tuvo una actitud cero compañero. Algo que hacía también, se te quería meter al camarín. Hablábamos con la vestuarista de Telefe después de muchísimos años y me dijo ‘¿te acordás lo que hacíamos? Cuando terminábamos el vivo nos íbamos al camarín, nos apurábamos y cerrábamos la puerta para que no se metiera’. ¡Y yo era la protagonista, la conductora de La Pelu!”, detalló. En ese sentido, concluyó: “No se metía en nuestro camarín, no le dábamos tregua. Porque aparte siempre fue un tejedor”.