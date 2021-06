Falleció Agustina de “Bake Off” tras pelear contra el coronavirus

El coronavirus sigue avanzando en la Argentina y se está llevando muchas vidas. Hoy la triste noticia es que Agustina Fontenla, de “Bake Off”, perdió la batalla y falleció tras varios días de internación. La joven de 31 años oriunda de Río Negro la rompió en su participación del reality de pastelería y se ganó el cariño de sus compañeros y televidentes.

Agus se contagió de Covid-19 y debió ser trasladada desde su pueblo San Antonio Oeste hasta Viedma, donde quedó hospitalizada; tras una complicación de su cuadro y su posterior intubación, murió en la madrugada de este jueves.

La familia de la pastelera compartió un comunicado que la empresa encargada del sepelio difundió, en el que se lee: “Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Si familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación”.

Agustina de "Bake Off" perdió la batalla contra el coronavirus y falleció esta madrugada de jueves Internet

Agus era una de las participantes más queridas del reality conducido por Paula Chaves; llegó a las semifinales junto a Samanta Casais, Agustina Guz y Damián Pier Basile, quien terminó quedándose con el premio mayor tras el escándalo que empañó el final del programa.

Programa tras programa la joven pastelera recibió elogios por parte de todo el jurado integrado por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar por su dedicación y evolución. Recordemos que ella era abogada pero que su real pasión era la pastelería y se la jugó por su sueño de hacer tortas fantásticas.

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, dijo Agustina en una de las instancias del certamen.

Cuando se terminó “Bake off”, Agustina abrió las puertas de su propio emprendimiento “Arte y azúcar”, en el que se dedicaba de lleno a la producción y decoración de tortas, cupcakes y demás dulces.

“Acá me permito volar, crear, hacer todo lo que se me ocurra. Y el sabor del trabajo terminado es incomparable con cualquier otro, igual que la satisfacción de ver la cara de la gente cuando recibe sus pedidos”, escribió en su cuenta de Facebook sobre los motivos por los que siguió dedicándose a la pastelería.