Fabián Gianola suspendió su participación en la temporada en Villa Carlos Paz

Fabián Gianola está en todos los portales después de conocerse que fue imputado por seis denuncias de abuso sexual y citado a indagatoria este viernes 17. Además, la fiscal Mariela Labozzetta pedirá su detención, según lo informó Marcela Baños en “Intrusos”.

En la red social Twitter, fue confirmado que el actor suspendió su participacion en la temporada de verano de Carlos Paz, Córdoba. Gianola protagonizaba junto a la actriz Claribel Medina la obra “Relaciones peligrosas”.

Tuit sobre Fabián Gianola

Además, en PrimiciasYa.com, confirmaron que Gianola se quedó sin trabajo y no participará en la temporada de verano en la sierra cordobesa.

“De común acuerdo con Fabián, decidimos que no sea parte de la temporada hasta que todo se aclare. Respecto a cómo seguimos, estoy definiendo un actor protagonista para que acompañe a Claribel y debutemos el 3/1 en Carlos Paz”, le dijo el productor de la obra, Damián Sequeira a este portal.

Fabián Gianola y las denuncias en su contra por abuso sexual

En 2019, la locutora Viviana Aguirre denunció haber sido abusada por Fabián Gianola, con quien compartía un programa radial. En lo expuesto, la mujer dijo: “Este señor me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete. Me metió la mano, los dedos. Encima los cuatro dedos. Yo tenía una calza puesta. ¿Viste cuando levantás algo con una pala? Eso me hizo, con fuerza. Por eso salté. Me metió los dedos y me levantó el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada”.

Viviana Aguirre acusó a Fabián Gianola de “abuso sexual gravemente ultrajante". (Captura video)

Por otra parte, la actriz Fernanda Meneses se suma a la lista de las denunciantes y ella reveló: “Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández, y en medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras”.

Fabián Gianola y Fernanda Meneses. (Archivo)

Según el relato, esa situación la vivió en 2018 cuando decidió no callarse. “Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron. Tití y Claudio María estaban esperando para grabar y no sé si se dieron cuenta. Fue una tortura ese día para mí”.