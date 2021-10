Estalló el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi por las presuntas imágenes que la China Suárez envió por Telegram

No fueron acusaciones falsas. Al menos eso es lo que dejan entrever nuevos datos que se suman al escándalo tras la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y la supuesta infidelidad del jugador con la China Suárez.

En distintos medios de comunicación aparecieron capturas del chat señalado como el puntapié que dio paso a la tormenta sentimental y mediática. Pero ahora las nuevas revelaciones apuntan a que hay fotos y videos comprometedores.

Diferentes periodistas argentinos confirmaron la existencia de fotos y videos hot que se intercambiaron por Telegram la China Suárez y Mauro Icardi.

Varios periodistas de la farándula se abocaron a detallar que la China le envió a Icardi imágenes sugerentes a través de Telegram y una de las personas que apuntaló esta nueva página en la ‘telenovela’ del momento fue Carmen Barbieri a través de su programa del Canal Ciudad Magazine.

“Yo recibí unas fotos de la China desnuda, divina. ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’”, detalló.

Además afirmó que “Me llegó una que está en la cama de espalda... un cuerpo... ¡qué bella! Dicen que Wanda se metió en el celular de su marido, como yo, y encontró todo esto. Estoy segura de que algo encontró para que haya crisis, no sé si están separados”.

Marina Calabró también se sumó a la ola de las confirmaciones y detalló que la actriz le había enviado al jugador fotos y videos subidos de tono. “Alguien muy cercano a Wanda, que tuvo acceso a las conversaciones completas, me dijo que ‘hay de todo’: fotos hot y videollamadas”, detalló.

Calabró insistió en que la persona que le confirmó la existencia del material es alguien “cercanísima, inobjetable, que lo último que querría es perjudicar a Wanda y a su familia”.

También apuntan a que se produjo un intercambio de audios entre el futbolista y un contacto agendado como CS (¿China Suárez?).