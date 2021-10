En medio del escándalo, la China Suárez reactivó una vieja estrategia mediática para no quedar involucrada

La escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi dejó a Eugenia Suárez, con la tercera en discordia luego de que la rubia encontrara en el celular del futbolista del PSG, algunos mensajes de la actriz instalada en España.

Indignada por la situación Wanda no dudó en decidir dejar su casa y, a través de sus redes sociales, lanzó una frase dirigida a la ex de Benjamín Vicuña que dio comienzo al final de la relación: “Otra familia más que te cargaste por zorra”.

Wanda Nara publicó este mensaje en su Instagram pero luego lo borró. Finalmente, volvió a subir la historia. (Instagram).

Luego de unas horas, personas cercanas a Nara confirmaron que la actriz e Icardi nunca se vieron y todo lo que existió fue virtual. Pero hubo un mensaje que sacó a la influencer de su eje y por lo que decidió anunciar su separación: “Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca”.

Desde Madrid y frente a las acusaciones, La China Suárez se llamó al silencio y no realizó ningún comentario por las acusaciones en su contra, pero la decisión de Benjamín Vicuña de dejar de seguirla en las redes sociales y algunos titulares en importantes diarios de Europa y la Argentina obligaron a la actriz a activar un nuevo operativo para que los coletazos de la situación no dañen su imagen.

Chat de Pampita

Lo más llamativo de todo, es que la ex “Casi Ángeles” usó las mismas estrategias aplicadas cuando Pampita Ardohain la acusó de destruir su familia.

“No tengo idea de dónde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra”, dijo la mediática en contacto con MDZ y luego agregó: “No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”.

Hace ocho años, la ex del actor chileno usó el mismo procedimiento luego de la acusación de Pampita Ardohain quien la señaló de mantener una relación con el padre de sus hijos al filmar “El hilo rojo”.

Caso Eugenia Tobal

En su descargo, la actriz, como era de esperar, se desvinculó del escándalo y acusó a Pampita de haberla agredido física y verbalmente. Para dejar en claro que nada tenía que ver, Suárez insistió en no estar con su compañero de elenco y lo juró por la vida de su hija, Rufina.

Lo mismo sucedió con la actitud de la China cuando también fue la tercera en discordia entre Nico Cabré y Eugenia Tobal. La pareja acababa de perder un embarazo cuando el actor conoció a su colega en “Los únicos”. Nuevamente Eugenia salió a negar todo luego de las declaraciones de Tobal quien expuso todo lo sucedido.

Luego de esta nueva pareja, la China dijo a los medios: “No me importa que me traten de rompehogares, porque yo sé cómo se dieron las cosas”, cerró diciendo la actriz que hasta hacía poco mantuvo una relación con Nacho Viale.