En fotos: la lujosa casa de Nordelta que se disputan Fabián Cubero y Nicole Neumann

Nicole Neumann y Fabián Cubero llevan separados un tiempo largo pero aún no logran dejar su pasado atrás. El actual problema que los sigue uniendo es una mansión lujosa que no logran vender. El ex matrimonio se disputa la casa conyugal ubicada en Nordelta que lleva un año y medio con el cartel de venta.

Se trata de la propiedad donde actualmente vive la modelo y sus tres hijas fruto del matrimonio con el futbolista, Indiana, Allegra y Sienna. Tiene 420 metros cuadrados cubiertos y más de 1000 metros cuadrados de parquizado, se encuentra en el barrio privado Santa Bárbara y está valuado en 840.000 dólares.

El aviso de venta comparte varios detalles de la mansión de dos plantas. Posee un amplio hall de entrada con living de chimenea incluida y un gran comedor. Todos estos sectores dan a una amplia galería, en la que hay un escritorio, un toilette, una enorme cocina y un comedor diario.

En el segundo piso de la casa se encuentra un amplio salón de juegos, dos cuartos en semisuite, una suite junior y una master suite con vestidor, baño con jacuzzi y un box de ducha.

La casa lujosa que se disputa Nicole Neumann y Fabián Cubero Internet

En el lote además hay un amplio jardín, un patio con una fuente a la entrada de la casa y dos cocheras.

El motivo por el cual no se vende, según lo informado por la revista Gente, es que Nicole no dejaría que los interesados en comprar la propiedad ingresen a verla en pleno contexto de pandemia. La modelo y Cubero habían acordado que ella viviría con sus hijas hasta tanto la propiedad pudiera ser vendida. Algo que parece estar lejos en el tiempo.