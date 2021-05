Diego Leonardi, así luce hoy el ex “Gran hermano” que recibió la “espontánea” de Marianela Mirra y que ganó la edición famosos

Diego Leonardi era uno de los participantes más queridos de “Gran hermano” allá por el 2007; su historia de vida lo acercó a muchas personas que lo veían del otro lado de la pantalla y su pelo largo con piluso es una de las imágenes más recordadas.

Como así también su salida del reality gracias a que Marianela Mirra le hizo la “espontánea” en el confesionario, él se enteró porque un seguidor se lo gritó desde afuera de la casa y él debió salir del juego. Años más tarde tuvo la revancha y participó de la edición famosos, de la que resultó ganador.

El 2007 fue un año bisagra para el ex presidiario que encontró en el reality la manera de reinsertarse en la sociedad. Al ganar el formato famosos recibió 66 mil pesos y luego formó su propio grupo de cumbia. “Hice un disco y durante un año estuvimos por todo el país con la música. Gracias a eso terminé de juntar la plata para comprar mi casa”, recordó Leonardi.

A 14 años de su llegada a los medios, Diego luce completamente distinto y su vida es otra. “Cada vez que me llaman de algún medio los esquivo porque siempre hablan de lo mismo y ya no me interesa. Así como estoy, estoy bien”, reveló y añadió: “Los cinco minutos de fama te sirven para perder el tiempo, nada más”.

Después de su salida de la casa más famosa de la Argentina, Leonardi fue denunciado por violencia de género por su pareja y en ese momento se alejó de las pantallas y se refugió en su familia. Más de una década después de esa separación, la pareja volvió pero no por mucho tiempo.

“Había vuelto con Nancy, estuvimos noviando un año y medio, pero hace poquito nos distanciamos. Dicen que las segundas vueltas no son buenas, la mía no iba a ser la excepción. Tengo 3 hijos: Cristian de 24, Morena 15 y Santino 5. Y Cris me dio 2 nietos: Ema y Ciro”, detalló Diego.

Diego Leonardi, el ex Gran Hermano que hoy tiene su propio emprendimiento Internet

Sobre su vida laboral, el ex Gran Hermano supo reinventarse y se abocó a un emprendimiento gastronómico, “no me puedo quejar, estoy re bien laboralmente porque trabajo con comida y no paré con la pandemia. Hago productos congelados que se puede ver en Kseritas Congelados”.

En sus redes no es muy activo, de hecho, su última publicación es de fines de 2020 donde se lo ve con algunos familiares. Y el último video, fue en apoyo a Jesica “Osito” Gómez, su compañera de Gran Hermano, para que entrara al “Cantando 2020″, cosa que no pasó.