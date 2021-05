Eve Hewson, la hija de Bono, deslumbra con su belleza y se replantea seguir en la actuación

Tras el éxito del thriller psicológico de Netflix “Detrás de sus ojos” se puso la atención en una de las protagonistas, la actriz Eve Hewson, la segunda hija del cantante U2, Bono. Eve Hweson interpreta el papel de Adele.

Allí, Hewson se lució en su rol y tal vez signifique un importante despegue en su carrera. Sin embargo, hay un mundo de curiosidades alrededor de Eve que es hija de Bono y de la activista Alison Hewson.

Su nombre completo es Memphis Eve Sunny Day Hewson y es la segunda de los cuatro hijos de la pareja y siempre se planteó ser actriz a pesar que sus padres se opusieron.

“Fue difícil para ellos, pero he estado actuando desde los 15 años. No pensaron que sería capaz de entrar en una escuela de interpretación, pero lo hice. Entiendo sus miedos. Al principio me llamaban, venían a verme, me preguntaban cómo iba”, contó en una entrevista del diario El País.

Si bien la serie Detrás de sus ojos ha significado un salto cuantitativo de notoriedad, Eve Hewson tiene en su currículum varios trabajos destacados. Entre ellos, El puente de los espías de Steven Spielberg.

A pesar de todo esto, su carrera no fue en un continuo ascenso y por momentos se sintió estancada y “me replanteé lo que quería de la vida. Es un trabajo que requiere dedicación completa y a veces puede resultar demasiado difícil”, reveló Eve hace unos años.