Emily Lucius enamoró de espaldas en microbikini y dejó en evidencia sus curvas

Emily Lucius, la exparticipante del Hotel de los Famosos, levantó la temperatura en las redes al compartir una foto de espaldas en bikini que dejó su parte de atrás a la vista.

La influencer y comediante en redes sociales suele publicar contenido de humor en su feed de Instagram, pero este viernes sorprendió al volver a posteos más sugerentes.

Emily Lucius

La hermana de Belu Lucius posó de espaldas a la cámara apoyada sobre una roca, luciendo una microbikini celeste suave con detalles en azul. Y completó su look con un sombrero blanco a la moda.

Emily enamoró de espaldas

“Aquí te espero febrerooooooo, bandolero bandolero!!! Quiero saber que van a hacer para el 14″, les preguntó a sus seguidores, junto al posteo que alcanzó casi 30 mil likes.

Emily se define en su cuenta de Instagram como actriz y host digital. Además, tiene un perfil de recetas de cocina (@recetasemilylucius) en donde comparte los platos ricos que realiza.

Qué paso entre Emily Lucius y Martín Salwe

Emily Lucius y Martín Salwe se conocieron mientras convivían en El hotel de los famosos (eltrece). Cuando terminó el show, se reencontraron y siguieron con su relación.

Emily y Martín, en el Hotel de los Famosos

“Estamos re bien, nos estamos viendo. Obviamente de a poco todo: una cosa es conocerse en el reality y otra es afuera”, expresó el ex locutor de ShowMatch en una de las primeras notas que dio afuera del Hotel.

Por su parte, Lucius fue más cautelosa al referirse a su nuevo amorío: “Me gusta mucho y me divierte. Es muy fuerte la palabra enamorada porque sufrí mucho por amor y por eso me prometí no volver a sufrir”.

Martín Salwe y Emily Lucius, en "El hotel de los famosos". (Foto web).

Transcurrieron algunos meses y seguían juntos pero sin un rótulo de novios. Rápidamente en los medios surgieron versiones de separación, que luego fueron confirmados por ambos en octubre del 2022, quienes hoy ya no tienen vínculo.

En Intrusos, Salwe reveló que la influencer lo dejó y cómo ocurrió: “Terminó, mal no. Tampoco tan bien. Fue por WhatsApp”.