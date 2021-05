El video de Oriana Sabatini con un famoso tiktoker que tiene más de 60 millones de seguidores

No sabes su nombre, pero seguro lo has visto rondando por las redes. Khaby Lame es un joven que recientemente se ha podido catalogar como estrella de Tik Tok gracias a sus videos. En ellos sale siempre con la misma cara de decepción, frente a usuarios de las redes que tratan de encontrar complicadas resoluciones para las tareas más simples. Hoy, no solo cuenta con 60 millones de seguidores por Tik Tok, sino que por Instagram ya va sumando 16.7 millones.

Su idea parece simple, pero a muchos les encanta poder ver sus reacciones a los videos que la gente le comparte. Entre esos seguidores y fanáticos, se encuentra la cantante argentina Oriana Sabatini, que al final pudo cumplir uno de sus sueños de redes y formar parte de estos “videos explicativos”.

Hace apenas dos días que el video se subió a las redes y ya cuenta con más de 3 millones de likes. En el mismo, se puede ver a una pareja que hace una innecesaria preparación de un papel para finalmente partirlo a la mitad con lo que parece una técnica ninja.

Khaby y Oriana se muestran solo con el diario y en menos de un segundo lo parten sin esfuerzo. “Por favor díganme que esto es una broma”, escribe el joven en el video. La cara de ella al final es mortal.

La última canción de Oriana Sabatini

En medio de esta divertida experiencia, la hija de Catherine Fulop se encuentra todavía disfrutando del éxito de su nueva canción, Tu y yo. El single fue estrenado hace ya más de un mes y la cantante hasta a propuesto a sus seguidores una coreografía de desafío.

El video ya ha recibido más de un millón de visitas en YouTube, en una colaboración que hizo junto al nuevo cantante FMK.