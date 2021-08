El tierno pedido que le hizo “Titi”, el hijo de Nazarena Vélez, a la pareja de su mamá: “¿Puedo decirte papá?”

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño llevan juntos casi tres años de novios y en este tiempo la pareja logró consolidarse de una manera tan especial, que ni ellos esperaban. A tal punto que conviven y su hijo Thiago “Titi” Rodríguez considera al novio de su mamá como un padre, algo que emociona y enorgullece a la actriz.

El pequeño de 10 años nació fruto de la relación de Nazarena con el productor Fabián Rodríguez, quien se quitó la vida en marzo del 2014, cuando Thiago tenía tan solo tres años. Esta situación provocó -en algún punto- que el niño tome como referente a Santiago, con quien con el tiempo construyó una relación especial.

Nazarena Vélez y Fabián y Thiago Rodríguez.

La actriz y su pareja visitaron Cortá por Lozano (Telefe) y se sometieron a la terapia de pareja. Allí le contaron a Vero Lozano cómo viven su relación y cómo lo tomó el hijo menor de Nazarena, el único de los tres que vive con ella.

“Es un aprendizaje. No tengo hijos, traté intentar encajar en un rol sin forzar nada”, comentó Santiago Caamaño. Y se sinceró al contar que “Titi fue el que más me costó, pero sabía que se iba a dar solo. Esperé el momento”.

Santiago Caamaño, Titi Rodríguez y Nazarena Vélez. Gentileza.

Y Nazarena confirmó que Titi fue quien más trabajo le dio. “Es tan hermoso el vínculo, porque terminó creyendo en el amor. Él (por Santiago) no le decía nada: si Titi no quería estar con él, no se lo reprochaba. Se dio cuenta que estaba siempre, y ahora están enamorados”, relató la actriz emocionada y orgullosa.

“Ahora no sabés lo que es Titi, le dice ¿te puedo decir papá? por momentos. Es hermoso. Es un vínculo sincero. Me di cuenta del amor sincero del Bocha desde el día uno. Siempre se puso en la cabeza de un nene de 10 años, y eso es impagable”, cerró Nazarena.