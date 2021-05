El radical descenso de peso que la hija de Daddy Yankee eligió mostrar en fotos en sus redes sociales

Una de las hijas de Daddy Yankee, Jesaaelys Ayala González, apesar de tener un camino marcado por la música en su familia, tomó la decisión de dedicarse al maquillaje y el nail art, y de esa manera emprender su propia carrera artística.

La hija del famoso cantante cuenta actualmente con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde es famosa por sus tutoriales de belleza en video. Además, ha participado como jueza del challenge de maquillaje de “Mi niña”, sencillo de Wisin, y ha maquillado a celebridades como Natti Natasha.

En más de una oportunidad, Jesaaelys, de 24 años, relató en sus redes lo que le ha costado bajar de peso ya que llegó a pesar 113 kilos. “Bajar de peso NO ES FÁCIL. La comida es una droga más, lamentablemente. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo. No quería que me tomaran fotos de cuerpo completo” ha escrito en algunos de sus post.

“En fin, no me gustaba cómo era. Se me hacía difícil y hasta lloraba de frustración porque había intentado bajar de peso tantas veces que nada me funcionaba. Hasta que me dijeron que pesaba 227 libras [casi 103 kilos] …”, recordó Jesaaelys, quien hizo un cambio radical en su alimentación y forma de ejercitarse.

En las últimas horas, la hija del rey de reggaetón compartió una fotografía con el texto “Hace 9 años” y una carita de risa. En ese momento, la menor de las Ayala González se veía con unos kilos de más. Actualmente se muestra fresca y radiante en sus redes, y no tiene problema en luciré en traje de baño o en croptop ya que está orgullosa de sus propios avances.