El Polaco vive su peor momento luego de la muerte de su padre

Este jueves la noticia de la muerte del padre del Polaco sorprendió a familiares, amigos y fanáticos del cantante. El hombre fue encontrado sin vida en su casa y, hasta el momento, se intenta determinar la causa de su deceso.

La ex mujer de Ezequiel, Valeria Aquino fue entrevistada por Juan Etchegoyen para Mitre Live y contó el terrible momento por el que está pasando el cantante.

“Muy triste, la verdad aún no lo puedo creer. Hablaba poco con él pero hablaba. El Polaco está destrozado. Mañana seguramente vendrá a casa para darle la noticia juntos a Alma. No pude hablar con ella aún. Me tiene muy mal”, comenzó diciendo la mujer sobre lo sucedido.

Al parecer Jorge falleció mientras dormía, según lo aportado por Barby Silenzi y, lo sucedido conmocionó al cantante para el cual su padre fue un pilar en su vida y su carrera más allá de todos los problemas que les tocó vivir en la familia.

Durante una entrevista en “Los Mammones” (América), el cantante dijo: “Dentro de todo lo que viví en mi infancia, yo saco las cosas buenas y mi viejo como pudo me enseñó a ser un buen tipo”.