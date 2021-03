El patinaje semi profesional de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson postea cada parte de su vida en Alemania así cada uno de sus fans argentinos pueden seguir día a día sus pasatiempos, los momentos con su familia y el amor con Martín Demichelis, con quien comparten su amor hace más de una década.

Con una personalidad que enamora aun más que su extraordinaria belleza, la rubia logra encantar a sus seguidores, ya sea con una de las sensuales fotos que postea o con los comentarios sobre cada una de sus actividades.

En una de sus recientes publicaciones, sus más de 2.5 millones de seguidores quedaron sorprendidos con las piruetas que realizó sobre ruedas. La modelo se encuentra hace meses tratando de lograr cierto nivel sobre unos patines en lo que no solo se divierte, sino que realiza el ejercicio del día.

Pero sobre todo, para Evangelina es un pasatiempo que la ayuda a desenfocarse y poder disfrutar. Y así se puede ver en el video de su Instagram. En el mismo se la ve dar vueltas, piruetas en reversa, levantar la pierna y hasta sostenerse en un equilibrio con la pierna en alto sujetada con la mano. No es profesional, pero sin duda tiene habilidad.

“Woah, my love, my darlingI’ve hungered for your touch”, dice la parte de la canción de Elvis Presley con la que acompañó su posteo. Su publicación coincidió además como un homenaje al patinaje artístico, porque el mismo día había fallecido una profesional de Paraná, así le señaló una fan.

Los famosos le comentan desde Argentina

El video consiguió varios miles de reproducciones y más de 133 mil likes. Pero sorprendió osbre todo la cantindad de famosos argentinos que se pasaron por la publicación a dejarle un comentario a Evangelina. “No puede ser real “, escribió Julieta Nair Calvo. Mientras Vero Lozano, Sergio Lapegue, Yolanda Cardona y Mariana Brey optaron por emojis que iban desde fueguitos, manos aplaudiendo y corazones.

Para sus fans, Evangelina continúa siendo “la mujer más hermosa de Argentina”.