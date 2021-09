El padre de Barbie Vélez está feliz por su hija y ya quiere convertirse en abuelo

Luego de una pequeña ceremonia civil celebrada esta semana en San Telmo, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez sellaron su amor luego de varios años juntos.

Con una pequeña fiesta organizada por la wedding planner Claudia Villafañe, los novios dieron el sí acompañados de sus familiares y amigos más íntimos.

Este sábado 25 será la gran fiesta, con más de 100 invitados en donde los novios compartirán un momento con amigos y pocos famosos. Según se supo José María Muscari sería el único mediático invitado a la boda.

Muy feliz por el momento que le toca vivir a su hija, Alejandro Pucheta contó que vive los días a plano y se aventuró a decir que en breve podría convertirse en abuelo.

“El momento que estamos viviendo es indescriptible y aparte de eso el amor que tengo por Lucas es enorme. Estoy tan feliz de este momento que no me entra más felicidad en el pecho. Los veo diferentes y con ganas de ser papás. Intuyo que en algún momento van a buscar ser padres”, dijo el ex de Nazarena Vélez en contacto con CNN radio.

Orgulloso de su hija y su yerno Pucheta expresó:”La amo como a nadie en este mundo”.