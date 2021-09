Barbie Vélez compartió una tierna imagen de su casamiento y le dedicó un mensaje a su marido

Enamoradiza desde chiquita, Barbie Vélez toda la vida soñó con casarse y formar una familia. Y esta semana su sueño se hizo realidad. El martes 21, la actriz se casó con Lucas Rodríguez tras cuatro años de noviazgo en una ceremonia íntima.

No quisieron acercarse al registro civil, donde el protocolo contra el Covid-19 no iba a permitir que hubiera mucha gente, sino que prefirieron vivirlo con más tranquilidad en un salón al que se acercó una jueza de paz.

Barbie Vélez muy emocionada por su casamiento con Lucas (Captura de video).

Luego de vivir un día cargado de emociones, la hija mayor de Nazarena Vélez decidió compartir su foto favorita de su gran día con una tierna dedicatoria para su flamante marido. “¡¡Llegó el gran día!! ¡Gracias a todos por su amor! Gracias a nuestras familias y amigos que fueron imprescindibles en este día”, escribió la actriz junto a la postal en la que se ve a Lucas dándole un beso.

Y en sus historias de Instagram dio detalles del look que eligió: el vestido blanco al cuerpo lo compró durante sus vacaciones en Miami; el brazalete dorado que le permitió resaltar su look ya lo tenía, pero no estaba en las mejores condiciones, así que logró acondicionarlo usando dentífrico; los zapatos se los regaló su tía y los aros los compró en un puesto del shopping.

Eso sí, más allá de su sencillez aseguró que el sábado festejarán a lo grande. Y más allá que a lo largo de su carrera ha tenido grandes compañeros, habrá un solo invitado famoso, además de los miembros de su familia: José María Muscari.