El Negro González Oro publicó intimidantes y enigmáticos mensajes: “Me cansaste con tus versos”

Luego de dejar Argentina, apenas llegado el Covid 19, el Negro González Oro partió hacia Uruguay en busca de más tranquilidad económica, más seguridad y nuevas oportunidades profesionales.

El mediático de 70 años, hace poco anunció su retiro de su vida en los medios pero en mayo de este año, aceptó un nuevo desafío de trabajar en el Diario del Este como Jefe de Redacción y por otras cuestiones profesionales, su experiencia en el país vecino terminó de la peor manera.

Redes de Negro González Oro

A través de sus redes sociales, González Oro apuntó directamente contra alguien que lo habría estafado y harto de una deuda impaga, el mediático aseguró que publicaría su identidad: “En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo. Y cuando digo todo, es todo. Me cansé”, comenzó diciendo el conductor.

Redes de Negro González Oro

“Lástima que un país tan honesto como Uruguay existan personas como vos. No le hacés ningún favor a este país”, agregó y en un tercer posteo expresó: “Fe, que 2022 será mejor”.

Redes de Negro González Oro

En su llegada al Diario del Este, González Oro dijo: “En verdad yo nunca me aburro porque leo, escribo, veo películas o salgo a caminar, que me hace muy bien. Pero este nuevo proyecto me entretiene en otro sentido. Me hace pensar, me hace sacar la creatividad y me hace bien para mi cabeza”, comentó desde Punta del Este.

Para cerrar aseguró: “Mis hijos están felices y mis amigos, entusiasmados como yo. Esto no es como la radio que de un día para el otro ves los resultados, va a tardar un poco más, pero vamos a sorprender a la gente. Estoy contenido, me quieren y las muestras de cariño que he recibido estos días han sido increíbles. La verdad es que me siento bien”.