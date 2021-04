Oscar González Oro confesó que obtuvo la ciudadanía uruguaya y Alberto Fernández se enojó con él

Hace un año que, en medio del caos por la llegada de la pandemia por el coronavirus, Oscar González Oro dejó el país en busca de una ciudad sin tantas restricciones y con menos contagios.

Fue así que llegó a Uruguay y se instaló en Punta del Este buscando un lugar tranquilo para pasar sus días. También el conductor de radio obtuvo su nacionalidad uruguaya y fue ahí cuando el Presidente Alberto Fernández se enojó con él.

Fue el mismo González Oro quien lo comentó en una entrevista: “Mi presidente, al cual yo quiero y es mi amigo con el cual hablo, se enojó. Pero yo le dije que tengo derecho a elegir donde vivo”, comenzó diciendo el argentino.

Luego confirmó un contacto fluído con Fernández al comentar: ”Me llamó por teléfono y me dijo que Uruguay no es la salida. Pero eso lo decido yo. No decide nadie por mí, el valor que más preservo en mi vida es la libertad”, reflexionó.

Feliz por haber obtenido la ciudadanía uruguaya, González Oro sumó: “El día que me lo entregaron me emocioné porque es el primer documento no argentino que tengo en mi vida”. Luego acerca del país que eligió para vivir y cuidarse del virus dijo: “Me vacuno acá porque me da más seguridad, porque no creo en la vacuna rusa, porque aparecen nuevas cepas... Si la tengo que pagar, la pago acá”, aseguró.

Finalmente se refirió a su situación sentimental y dijo: “Me tiraron el tarot... fue una señora. Me salió que va a aparecer un amor que yo ya tuve.. y apareció el nombre… y es Pancho”, finalizó el entrevistado contento con la premonición.