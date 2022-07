El mendocino que con un canto cuyano fue elegido por Lali Espósito en La Voz Argentina

Luis Aberastain es de Guaymallén y formará parte del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina 2022, luego de interpretar “Carta a un Cuyano”. Luis, se convirtió en el cuarto mendocino en seguir en el reality.

El cantante viene incursionando en la música desde muy chico, es docente y también trabaja en una orquesta.

Lucho Aberastain, folkorista guaymallino, pasó las audiciones a ciegas de La Voz Argentina.

El participante hace shows en pequeños, en bares y expresó en la previa de su presentación: “Uno lo que intenta transmitir cuando está detrás de un piano, una guitarra o un pizarrón es que la vida tiene momentos bonitos y se los puede encontrar en el arte”.

Luis interpretó un tema de Raly Barrionuevo, y sobre el final Lali Espósito giró su silla dándole la oportunidad al mendocino de seguir en el certamen.

“Esta voz tan preciosa tiene que seguir en el programa, me emocionaste, y dije por qué no una voz así en el equipo, con un repertorio con el que te luzcas”. Y agregó entre risas: “Aunque no te guste, ya cagaste, ya está te re tengo y no te suelto”.

Por su parte La Sole felicitó al mendocino por el tema elegido, al igual que a Lali por “esa cabeza abierta y querer al folklore”.

Para finalizar Luis le regaló al jurado la interpretación de un tema propio: “Las coplas” que encantó a todos.