El lujoso regalo que Wanda Nara le hizo a un histórico fan

En el año 2007 cuando Wanda Nara competía en el “Bailando por un Sueño”, Mariano de la Canal irrumpió en las pantallas de los argentinos por sus desaforados gritos llamándose a sí mismo como “El fan de Wanda”.

Mariano de la Canal con una vincha que dice "Wanda". (Instagram)

Pasaron los años y el joven, ya con otro perfil, siguió manteniendo su apoyo para con la mediática y se volvieron muy buenos amigos. En Diciembre la empresaria arribó a nuestro país y ambos se reencontraron: “Cuando Wanda vino a Buenos Aires me la crucé y me dijo que me iba a mandar un regalito para Navidad”, contó Mariano en dialogo con la revista Pronto.

“Yo no creí, fueron pasando los días y hoy amanecí con esta cartera divina de Dior”, continuó el joven que en su cuenta de Instagram mostró el obsequio a todos sus seguidores. “Gracias Wanda Nara por este regalito”, escribió el famoso en una historia que compartió en la plataforma, junto con una foto donde se lo ve posando con una elegante cartera de Christian Dior.

Mariano de la Canal luce su costoso obsequio

Según la página de la marca francesa, este tipo de carteras tienen un valor que ronda los 2400 y 2800 euros. Trasladados a pesos argentinos, el diseño ronda los 600 mil pesos.

“Me quedé mudo. No tenía idea del valor, pero averigüé y cuesta más de tres mil dólares”, dijo de la Canal al medio Teleshow, en donde aseguró que no descartó la posibilidad de venderla, ya que según contó él no utiliza este tipo de accesorios.

El periodista, además, reveló cómo fue su encuentro con Wanda. “La vi regia, estupenda y divina. Aparte, como estaba yendo a laburar, estaba con la mejor de las ondas. No le toqué el tema de la separación, obviamente, porque no me pareció oportuno. Pero la noté súper bien. Me preguntó cómo andaba yo, que hacía tanto tiempo que no me veía. Y tuvimos una charla muy tranquila”, señaló.