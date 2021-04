El Loco Montenegro negó en sus redes, estar contagiado de Covid 19

Las noticias de contagios de coronavirus entre los famosos ya es moneda corriente por estos días y cada vez son más, los que se contagian en esta segunda ola de pandemia.

Es lo que ocurrió con el participante de “MasterChef Celebrity” (Telefé) Hernán “El Loco” Montenegro quien se ausentó de la grabación del programa de Andy Kusnetzoff del día miércoles e inmediatamente, comenzaron los rumores de contagios.

Fue el periodista Pablo Montagna quien lanzó la información en su cuenta de Twitter, pero luego de unas horas el ex deportista salió a negarlo.

“Desmiento información de Pablo Montagna. No soy Covid+. No asistí a la grabación de ph por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno no arriesgar a nadie, estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos. Gracias por estar!”, dijo el participante de MasterChef en respuesta al tuit de Montagna que luego fue borrado.

Montenegro tuvo polémicas opiniones sobre la pandemia en el programa de Ulises Jaitt en “El Show del Espectáculo” (Radio Urbana) en donde manifestó: “El Covid es un bicho que está hace un montón de años, que lamentablemente ha matado a mucha gente que estaba con las defensas bajas, como mañana me puede pasar a mí” comenzó diciendo y luego agregó: “Sé que esa vacuna es una porquería. Yo me cuido lo que me tengo que cuidar”.

Para finalizar el mediático comentó: “Pero, ¿Si no le tengo miedo a morir, que me voy a preocupar por el Covid? A mí el Covid ya bastante me modificó la vida, y me la tengo que fumar todos los días”, cerró.