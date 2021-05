El ghosting, la técnica preferida de dos ex Casi Ángeles para desligarse de futuras parejas

Todo comenzó con las recientes declaraciones que esta semana hizo Cande Ruggeri, contando un antiguo romance que tuvo con Agustín “Cachete” Sierra y del que el actor se desligó desapareciendo. La técnica a la que se refiere es el famoso “ghosting”, término conocido entre los internautas e incluso usado por muchos cuando, sobre todo por aquellos que siempre han tenido problemas en terminar sus relaciones.

Poco después de lo dicho por Ruggeri, el actor dijo: “La escuché hablar y me chocó que diga que éramos ex, que haya confirmado que nosotros estuvimos de novio, cuando no fue así”. Pero una amiga de la hija de Oscar Ruggeri se refirió al tema cuando el tema pasó a los medios.

El actor desmintió el romance. Google

La abogada Alejandra Maglietti dijo sin problema: “Cande cuenta que le dejó de hablar de golpe. Esa es una técnica que se suele usar, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y se llama ghosting. La verdad que no está bueno y es la peor manera de tratar a otra persona”.

Y a pesar de que uno de sus colegas defendió al ganador del Cantando 2020, diciendo que “al menos la cortó rápido”, la abogada se sacó: “¡No, le tenés que decir! La llamás por teléfono como corresponde y le decís ‘mirá, yo no estoy para una relación’. ¡No le dejás de contestar el teléfono a alguien! ¡De cuarta!”.

El gosthing de Vico D’Alessandro en su romance con Tamara Bella

De la misma manera, los rumores rodean un supuesto romance que tuvieron el ex Casi Ángeles, Vico D’Alessandro, con Tamara Bella en plena pandemia. Pero a pesar de que la mediática lo confirmó por mensaje a Marcela Baños, fuentes de Virginia Gallardo parecen desmentirlo.

La mediática fue quien confirmó el romance. Eltrece

“La relación fue durante la cuarentena el año pasado, rompían protocolo y hacían de las suyas”, comenzó contando Rodrigo Lussich, pero luego reveló que el actor tiene una actitud similar a la de Sierra a la hora de concretar las cosas. “Él la likea, pero no contesta cuando ella lo piropea, como si estuviera como desesperada”, contó.

En un tiempo, se había apuntado a que Tamara mantenía relación con Martín Redrado, pero según parece fue con el galán de telenovelas. Ella incluso le escribió “Feliz cumple mi amor”, con un emoji rojo, para saludar a Vico en su cumpleaños. Según Gallardo, la mediática se habría hecho ilusiones con la relación, mientras para Varela, Tamara estaba marcando territorio en las redes del actor y ex futbolista.