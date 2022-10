El escote de Natalie Weber en un video que se llevó las miradas de todos sus seguidores

Natalie Weber demostró en sus redes sociales que es de las argentinas con mejor cuerpo y más lindas del mundo del espectáculo, con un video enseñando su look que remarcó su figura.

Natalie Weber está súper activa en las redes sociales y cada vez que puede comparte fotografías que le suben la temperatura corporal a cualquiera.

En esta oportunidad, Natalie se lució en un mini clip mostrando su look con un top de diseño floreado, que destacó su parte delantera.

Y completó el outfit con un jean con roturas cercanas a la cadera que se llevó las miradas. El posteo alcanzó más de 5 mil likes en pocas horas.

Natalie Weber mostró el debut de su hija Mía debut como modelo

Natalie Weber y Mauro Zárate estuvieron presentes en el primer desfile de Mía Zárate, de 10 años. Weber se mostró muy emocionada al ver a su hija seguir sus pasos.

A través de sus stories de Instagram, la modelo enseñó el detrás de escena de Mía, preparándose para su primer desfile en Alta Costura.

“Mi bebé hoy tiene su primer desfile… ¿En qué momento creció tanto?”, comenzó escribiendo Natalie mientras peinaban y maquillaban a su hija.

Mía lució un vestido con una pollera de tul y un corset completamente decorado con flores bordadas en los colores lila, blanco y cremita.

Luego de que finalizara el desfile, la modelo se sinceró con sus seguidores y reveló qué sintió al ver a Mía.

Natalie Weber junto a su hija Mía

“Bueno, acá estoy, me llegaron un montón de mensajes preguntándome que onda Mía, que estaba desfilando, qué cuándo había empezado…”, arrancó diciendo Natalie en sus historias.

“Hoy fue su primer desfile de Alta Costura para una diseñadora llamada Nuria Bueno, fue un desfile muy lindo a la tarde en el Sofitel de Recoleta y bueno, obviamente me emocioné un montón”, dijo.

Mía debutó como modelo

“Primero porque me encanta acompañarla y apoyarla en todo lo que ella elija y le hace feliz. Y después, porque me recuerda cuando yo hacía los desfiles y era chiquita y mi mamá me acompañaba”, agregó.

“Y se quedaba conmigo en los backstages… Como que la historia se repite y me emociona un montón”, reveló Natalie.