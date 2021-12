El dramático testimonio de Nicole Neumann sobre un exnovio: “Me revoleó un control remoto a la garganta”

Nicole Neumann está viviendo un presente feliz junto a sus tres hijas, fruto de su matrimonio con Fabián Cubero, y con su pareja, el piloto Manu Urcera. Esta semana la modelo se retrotrajo hacia el pasado y se animó a hablar de diversas cuestiones, entre ellas su triste experiencia con un novio violento.

En una extensa entrevista a Infobae, Nicole recordó los episodios de violencia de género que vivió siendo muy joven: “Yo tenía 18 y me había instalado en París por trabajo. Estaba de novia con un hombre diez años mayor. Un tipo que tenía lapsus agresivos. Fui víctima de violencia psicológica y física”, comenzó la empresaria argentina.

Nicole Neumann y sus hijas (Foto:Instagram)

Luego se explayó un poco más en su reconstrucción de los hechos: “Estaba enamoradísima y creía que él se comportaba así por todo lo que había pasado en su vida, por sus traumas... Y entonces se descargaba conmigo. Lo justificaba ciegamente”.

Fue con la ayuda de un tratamiento psicológico que pudo sobrellevar tan dura situación y ponerle fin a la situación abusiva: “Ya había mentido demasiado. Ya había agotado recursos para disimular los moretones de mi cuerpo antes de cada sesión fotográfica. Ya no tenía excusas: Que me había llevado por delante la alacena de casa o me había lastimado paseando al perro, no sé...”.

Luego recordó puntualmente cada uno de los sucesos sufridos por este hombre: “Cachetazos y golpes en la cara, un montón. Pero creo que lo peor que viví fue una revoleada de un control remoto que me dio en la garganta y me cortó por un ratito la respiración. Moría de amor... Qué irónico, ¿no? Esto no es sano, me repetía a mí misma. Quiero un hombre que me cuide, que me proteja. Con todo el dolor y el valor del mundo que debí juntar, lo solté. Me llevó meses olvidarlo”.

Al finalizar la entrevista recordó que el reencuentro con su padre, el austriaco Bernd Unter Ruberbacher, quien la abandonó de muy chica: “En Europa le escribí a papá y vino a conocerme. Su abrazo fue salvador y sanador. Un clic. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad”, aseguró Neumann.