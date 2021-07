El drama con sus hijos que Paula Trápani comparte con Asthon Kutcher y Asthon Kutcher

Paula Trápani sacó un tema a la luz aprovechando una confesión que hicieron Asthon Kutcher y Mila Kunis sobre sus hijos para hablar de cuestiones personales. La pareja de Hollywood, en una entrevista, contaron que sus hijos no se bañan todos los días sino cuando se siente la suciedad.

Cuando trataban el tema en Nosotros a la mañana, el programa en el que es panelista, comentó que ella vive una lucha constante con sus hijos de 17, 14 y 9 años. “Yo a veces he tirado la toalla con mis hijos, que no se quieren bañar todos los días. A muchas madres les debe pasar. Pobres, a mis hijos los estoy mandando al frente mal”, según Pronto.

“Lo hablo mucho con otras mamás. Muchas veces no se bañan todos los días y tranzamos. Si hoy no hizo deporte, bueno, que se bañe mañana. No sucede siempre pero a veces se saltea un baño”, manifestó además la periodista ante la atenta mirada de sus compañeros.

Pero esto no queddó ahí, ya que siguió con el relato: “Los dientes y las manos por supuesto que se lavan siempre. Y, el día que no se bañaron, los pies seguro se los tienen que lavar. En la adolescencia hay olor a chivo, empiezan con unos olores”.

Incluso, para finalizar, hasta tuvo un entredicho con Topa, reciente padre y que estaba como invitado en el programa de Eltrece. Le dijo que se prepare para cuando sea adolescente. “Ya te vas a pelear porque no se quiere bañar”, soltó como para que el artista se vaya preparando.