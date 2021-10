El director Joel Souza relató detalles del momento en que Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins

El director de “Rust”, Joel Souza, declaró en la justicia sobre el hecho ocurrido hace unos días. El hombre, quien también fue herido, declaró que Alec Baldwin estaba desenfundando un revólver y apuntando a una cámara durante un ensayo cuando el arma se disparó y alcanzó a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el pecho.

Según publicó la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe, “Joel declaró que tenían a Alec sentado en un banco de la escenografía de un edificio de la iglesia, y que estaba practicando un desenfunde cruzado. Joel dijo que estaba mirando por encima del hombro de (Hutchins), cuando escuchó algo que sonó como un látigo y luego un fuerte estallido”.

“Joel entonces recuerda vagamente que (Hutchins) se quejó del estómago y se echó las manos a esa zona. Joel también dijo que (Hutchins) comenzó a tambalearse y la ayudaron a tumbarse”, añade la declaración jurada, según Ámbito.

Hutchins llegó a decir que no sentía las piernas, según declaró a las autoridades Reid Russel, un camarógrafo que estaba junto a ella en el momento del incidente. Había recibido un disparo en el pecho.

Joel Souza, director del filme "Rust"

Según una nota publicada por el diario The New York Times, Souza no respondió a la pregunta de cómo un arma que se suponía que no debía contener munición real terminó matándola.

En su declaración a los investigadores dijo, que había creído que el arma estaba a salvo y que había sido descrita como un “arma fría” en los anuncios de seguridad de armas de fuego. Dijo que las armas en el set de la película normalmente eran revisadas por la armero de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, y luego revisadas nuevamente por Dave Halls, el director asistente, quien las entregaba a los actores.

Halyna Hutchins.

Además, Souza contó que aquel jueves, después de prepararse para la escena en una iglesia, hubo una pausa para el almuerzo y el personal fue llevado en un transporte a otro lugar para comer. Dijo que regresaron al set después del almuerzo pero que “no estaba seguro si el arma fue revisada nuevamente”.

Según la declaración jurada, Russell dijo a los investigadores que Baldwin estaba “tratando de explicar cómo iba a sacar el arma de fuego y dónde estaría su brazo cuando se sacara el arma de la funda”.

Alec Baldwin

El camarógrafo “no estaba seguro de por qué se disparó el arma de fuego y simplemente recordó el fuerte golpe del arma de fuego”, dice la declaración jurada.

Cuando se le preguntó cómo manejó Baldwin el arma de fuego, Russell dijo a los investigadores que el actor “había sido muy cuidadoso” y recordó una instancia anterior en la que Baldwin “se encargó de que fuera seguro y de que un niño no estuviera cerca de él cuando estaban disparando un arma de fuego durante esa escena”.

La encargada de cargar las armas en la película admitió tener dudas sobre su capacidad

El mes pasado, durante una entrevista para el podcast Voces del Oeste, la armera Hannah Gutierrez-Reed había manifestado ciertas inseguridades sobre su rol. Consultada por las cosas que más la asustaban, respondió “cargar balas de fogueo”.