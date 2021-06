El detalle involuntario que confirmaría el romance entre Martín Bossi y Alina Moine

El rumor de romance entre Martín Bossi y Alina Moine sigue creciendo a pesar de los protagonistas de la supuesta relación hayan salido a negarlo en varios canales de televisión.

Ahora y luego del derrumbe del edificio de Miami, en donde Nico Vázquez y Gime Accardi se salvaron de milagro, se supo que Bossi decidió cambiar de departamento y terminó en el mismo que la rubia.

Ángel de Brito recibió unos audios del imitador relatando lo que sucedió en Miami con el edificio en donde se hospedaban los actores: “Ángel, querido”, comenzó diciendo Bossi y agregó: “Me acabo de levantar, boludo, con el teléfono explotado. Me quiero morir con lo que me estás contando. Sé que Nicolás está bien, gracias a Dios, pero estoy atendiendo a mi familia que están desesperados llamándome”, relató el imitador a la mañana siguiente del accidente.

“Te contesto a vos, aunque me escriben todos los periodistas, para que te quedes tranquilo. Yo no estuve en el edificio. Estuve comiendo con Nicolás, nada más. Lo único que te puedo decir. Estuve comiendo con Nicolás a la noche. Estuve con ellos comiendo a la noche hasta la una o las dos de la mañana”, dijo el actor.

Luego Andrea Taboada contó que tenía un audio de Alina Moine que expresó: “Estuvimos ayer en la playa del edificio de Nico con un grupo de amigos. A la noche cenamos juntos en un restó y después nos fuimos a caminar y charlar. Ese derrumbe pasó cuando volvimos de cenar. Yo paraba a veinte cuadras de ahí. Ya hablamos con Nico. La pasaron muy feo”, explicó la periodista en el audio.

Pero muy atento, de Brito se detuvo en un detalle que escuchó y que confirmaría la relación entre Alina y Martín: “Bossi también para a veinte cuadras de ahí. Coinciden en el lugar. Bueno”, dijo pensativo el conductor de “LAM” (El Trece), para finalizar diciendo: “Por suerte están todos bien”.