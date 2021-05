El debut de Marcelo Tinelli en El Trece sumó un obstáculo más

Se hablaba del 17 de mayo, pero el debut de “Showmatch: La Academia” (El Trece) se cambió una vez más y los famosos convocados ya están cansados de esperar y postergar otros ofrecimientos laborales.

Fue Jorge Rial en su programa de América “TV Nostra” quien confirmó una charla que tuvo con Marcelo Tinelli quien comentó que hay un tema que demora el debut del reality.

Según el padre de Morena Rial , el conductor quiere debutar con su primera dosis de Sputnik V porque está atemorizado por la cantidad de contagios en los medios de comunicación.

En su relato sobre la charla con Tinelli, Rial dijo: “Se había corrido la versión de que se había ido a Miami a vacunar y entonces lo llamé. Me dijo ‘no me fui, me anoté en Provincia’. Estamos en situaciones similares esperando la vacuna como cualquier hijo de vecino”, dijo el ex Intrusos.

“Si no me vacuno, no voy a hacer el programa ”, fue la frase que resaltó Rial y que le dijo el reconocido conductor: “Hoy Tinelli me lo dijo: ‘Jorge, si no me vacuno, no salgo al aire’”, aseguró.

“Uno tiene la posibilidad de irse a Miami y hasta revierte esa mirada que tenía al principio porque te agarra miedo. Tinelli me dijo que está esperando porque quiere dársela acá, pero que si llega al límite, se va a ir allá porque tiene miedo”, finalizó Rial.