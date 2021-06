El Chino Maidana contestó al desafío de Yao Cabrera: “Te voy a fajar para que te vayas del país”

Al comienzo de la semana Yao Cabrera, el influencer y youyuber uruguayo no tuvo mejor idea que retar a pelear al Chino Maidana y asegurar que, en caso de perder, dejaría el país.

Motivado por el show pugilístico de Floyd Mayweather y Logan Paul, el mediático aseguró que si el argentino le ganaba, dejaría Argentina y no volvería más.

“Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me voy. Acá, cara a cara con él. Si pierdo me voy de la Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”, fue la publicación que realizó Cabrera este lunes lunes.

El joven también desafió al hijo de Maidana con algunos mensajes en las redes sociales y, como era de esperar el boxeador no tardó en contestar.

Este martes el Chino respondió en Twitter: “Che, vos, ¿cómo es que se llama, Yoyo? (le pregunta a su hijo). Yao Caver..., mirá, yo no peleo con amateurs ni con pel..., pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”, dijo sin rodeos el deportista a través de un video que publicó su hijo Yoyo, conocido en internet como Rufus.

Por si faltara algo a la respuesta, el video también tiene un mensaje del hijo de Maidana quien dijo: “Si no lo mata él, lo mato yo, je. Por las dudas, yo no trabajo con esos personajes, solo estoy como ustedes que quiere que lo cague a palos. Y si no lo hace él, lo hago yo, Rufus, o más conocido como Yoyo Maidana, el hijo del Chino”.

Enterado Cabrera de la filmación, dio por cerrada la pelea y en sus redes sociales manifestó: “Acaba de aceptarme la pelea el Chino Maidana. Si él gana, me voy de la Argentina para siempre”, dijo en su cuenta de Instagram.