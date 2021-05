El aterrador relato de Salma Hayek y su experiencia cercana a la muerte por el coronavirus

En una reciente entrevista con Variety, Salma Hayek reveló como fue su experiencia casi fatal con el coronavirus, una verdad que mantuvo en secreto durante meses, incluidas las siete semanas en que estuvo postrada en cama y con oxígeno.

Según cuenta, contrajo la enfermedad al inicio de la pandemia, cuando poco se sabía del virus. Pasó cerca de siete semanas aislada en su casa, postrada y la mayoría del tiempo conectada con oxígeno. “Mi médico me suplicó que fuera al hospital, porque estaba muy mal (por Covid-19). Le dije: ‘No gracias, prefiero morir en casa’”, dijo sobre su postura de irse al hospital. Muy fiel al personaje que marcó su carrera, Frida Khalo.

Salma vive en Londres junto a su marido, François-Henri Pinault, el magnate de la moda y su hija Valentina, de 13 años. La actriz de 54 años, quería recordar a todos que la enfermedad no a amainado y que las precauciones no deben ser tomadas a la ligera. Sigue siendo una enfermedad letal que ya ha infectado a 165 millones de personas y ha matado a casi tres millones y medio en el mundo.

También confesó, que cree padecer covid persistente, porque aunque ha vuelto a trabajar en la película «House of Gucci» de Ridley Scott, dijo que todavía no tiene la energía que alguna vez tuvo. “Fue fácil. Era el trabajo perfecto para volver a coger el ritmo. Empecé haciendo conexiones por Zoom, pero nada más porque me cansaba muchísimo”, contó sobre su papel en la vida de Gucci.

La serie “House of Gucci”

La próxima serie, protagonizada por Adam Driver y con la participación de Lady Gaga, cuenta la historia verídica del asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario, que fue contratado y planeado por su misma ex esposa, Patrizia Reggiani.

La serie esta basada el libro-reportaje The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Foden. A pesar de que por ahora se han visto pocas fotos, es una de las grandes esperanzas en la temporada de series.