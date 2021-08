Eduardo Morón, el mendocino que quedó eliminado en “La Voz Argentina”, pero que despertó un insólito comentario de Ricky Montaner: “Te robaría las...”

En la noche del lunes hubo presencia mendocina en los knockouts de “La Voz Argentina”. El programa arrancó con un duelo muy duro en el que se veían las caras y escuchaban las voces de Eduardo Morón contra Franco Maceroni, que con dos lentos en inglés, ambos jóvenes representaron al team Lali.

Franco abrió la noche cantando “Story of my life”, de One Direction, mientras que el mendocino que vive en Buenos Aires interpretó la histórica canción “I don’t want to miss a thing”, de Aerosmith.

Una vez terminadas las performance de los concursantes, el jurado dio su devolución: “Sorprendido con los dos. Pasan desapercibidos pero abren la boca y cambia el panorama. Eduardo tienes una voz sucia que te hace original” remarcó Ricardo Montaner, haciendo hincapié en el mendocino.

“Me sorprendió Franco, te falta solo la parte escénica. En el caso de Eduardo fue más impreciso con la afinación, pero no me importa porque tu voz me puede”, le confesó Soledad Pastorutti. Por su parte, Mau y Ricky resaltaron que: “Franco, tu tipo de interpretación es la que me gusta a mi”, luego ricky se centró en Morón: “Eduardo, me atrevería a decir y es una cuestión de gusto personal, que tiene la voz masculina preferida mía de esta competencia. Yo quisiera agarrar sus cuerdas vocales, robármelas y que sean mías”.

“Estoy muy tía orgullosa de los dos, estoy muy contenta”, comenzó Lali. “Siento que Franco disfrutó más y vi todo el esfuerzo ahí. Edu, yo también creo que sos una de las voces más interesantes y espectaculares. A diferencia de Franco te costó más tomar eso que hablamos en el ensayo, te fuiste a lo seguro que es tu voz ronca”.

Finalmente la actriz tomó la decisión de quedarse con Franco y destacó “el corazón enorme” de Eduardo y le dijo: “Me da la sensación de que todavía no te das cuenta del cantante que sos”.