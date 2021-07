La confesión de Lali Espósito sobre el mendocino que participó en La Voz Argentina: “Edu va a sorprender en el futuro”

Este lunes, “La voz Argentina” tuvo presencia mendocina. Tras la presentación de Candelaria Zeballos, le llegó el turno a Eduardo Morón, quien sorprendió a los coaches con su potente voz.

“Para mí la música es un medio para transmitirle a otro lo que a uno le pasa. Es un todo”, expresó el participante, mientras que su hermano Enzo, lo definió como alguien “muy humilde, que hubo que empujarlo para que se anime. Lo admiro”. “Elegiría al primero que se de vuelta... si es que alguno se da vuelta”, bromeó Eduardo.

“Ando Rodando” de Gustavo Santaolalla fue el tema que el artista mendocino radicado en el barrio porteño de Barracas, eligió para la audición. Tras demostrar su potente voz a Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito. Finalmente fue esta última quien pulso el botón rojo, dio vuelta su silla y bailó mientras revoleaba su campera.

Tras presentarse simplemente como “Edu Morón”, recibió las devoluciones del jurado: “No fallaste ninguna, las metiste todas en el ángulo”, lo elogió Ricky. “Mucha energía Edu, mucha buena energía”, le reconoció la Sole.

“Tenés una mega voz, no se te cayó la energía, ni en el final abandonaste el power que requería la canción. Yo me fanatice. Me pasó como cuando voy a un concierto, que disfruto mucho de alguien con un talento distinto, de un artista que brinda toda su energía, va a estar buenísimo tener una voz como la tuya en el certamen. Bienvenido”, fueron las palabras de Lali, quien corrió a entregarle la chaqueta de su team.

“Igual vos sos grande de espalda, vamos a tener que hacer camperas de otro talle”, bromeó Espósito. Finalmente Edu, en su Instagram, se rió de la situación: “Si, me entró, pero por poco!”

Una vez finalizada la presentación y posteriores comentarios, Eduardo se reencontró con su hermano y le confesó a Marley: “Él fue el que me insistió, me anotó y confío en mi porque no me animaba”. Mientras que una muy feliz Lali aseguró frente a cámara que “Edu va a sorprender en el futuro”.