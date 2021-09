Dos jabalíes atacaron a Shakira y ella contó todo en sus redes: “Me han destrozado todo”

Es muy usual en Barcelona, una de las ciudades más importantes de España y Europa, el avistamiento de jabalíes en sus principales calles y parques. Incluso para frenar los ataques y demás conflictos con la especie animal el Ayuntamiento de la ciudad catalana puso trampas en sitios específicos para capturarlos.

Nuestra historia nos lleva a Shakira, quien protagonizó un nuevo enfrentamiento entre habitantes y el mamífero de cuatro patas. En su cuenta de Instagram la cantante relató a sus más de 70 millones de seguidores el resultado del ataque de dos ejemplares de jabalí mientras caminaba por un parque de Barcelona.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo”, dijo la cantante, quien ya se encontraba en su casa, la cual comparte con sus dos hijos y el futbolista Gerard Piqué, defensa para el FC Barcelona.

El bolso, de la marca Off-White, se ve sucio y también desgastado por el enfrentamiento. De haber perdido el encuentro, la cantante de ‘Ojos así’ habría sido despojada de su teléfono celular.

“Se iban llevando mi bolso para el bosque, con mi teléfono. Al final, me han dejado el bolso. ¡Me los he enfrentado!”, exclamó, orgullosa de haber ganado la batalla.

Por su parte, Milan, su primer hijo junto al internacional de la selección de España, estuvo ahí para ver el resultado del forcejeo con los jabalíes. “Milan, di la verdad... ¿Cómo se ha enfrentado tu mami a los jabalíes?”, la mujer comentó mientras el menor sostenía un cuaderno y se dirigía de vuelta a su escritorio.

Cumpleaños 90 años de su padre

El pasado 7 de septiembre, Shakira celebró los 90 años “espectacularmente vividos” de su padre, William Mebarak.

En sus redes sociales, la cantante comaprtió una imagen en la que se le ve posar junto a su papá y su madre, Nidia del Carmen Ripoll. A su vez, puso como leyenda: “Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, “Mi cómplice y todo”, mi mejor amigo. ¡Felices 90 años espectacularmente vividos! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira”, escribió.